Presenta documento falso alle poste: arrestato un 21enne L'intervento immediato dei carabinieri a Lusciano nel casertano

All'ufficio postale di via A. Manzoni, a Lusciano, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti arrestando un giovane in flagranza di reato.

Ecco cosa è accaduto

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 21enne di origine straniera, residente in zona, incensurato, si era presentato allo sportello con l’intento di attivare una carta prepagata “Postepay Evolution”. Durante le procedure di identificazione, avrebbe esibito una carta d’identità risultata però palesemente contraffatta.

L’anomalia non è sfuggita agli operatori, che hanno immediatamente allertato i militari.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno proceduto agli accertamenti del caso, sequestrando il documento falso e arrestando il giovane per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Per il giovane alla fone sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.