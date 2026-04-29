Santangelo: "Velocizzare procedure assegnazione beni confiscati" Presto un incontro con le vittime della criminalità

Si è svolto oggi a Napoli un incontro istituzionale tra il presidente della commissione regionale Anticamorra Vincenzo Santangelo, i rappresentanti della Fùfondazione Polis e la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane.

Al tavolo hanno preso parte don Tonino Palmese, Presidente della Fondazione Polis, Enrico Tedesco, Segretario Generale della Fondazione Polis, e Vittorio Ciccarelli, Segretario Nazionale della Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane.

Al centro del confronto: il rafforzamento della rete tra istituzioni, società civile e vittime della criminalità organizzata, con particolare attenzione ai percorsi di accompagnamento per gli imprenditori che denunciano il racket e l’usura, e ai progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie.

Il presidente della Commissione Anticamorra ha sottolineato l’importanza di «fare sistema» tra gli organismi che ogni giorno operano sui territori: «Serve una comunità vigile che abbia la forza e la voglia di stare vicino soprattutto alle vittime - ha spiegato Santangelo - ho accolto con grande piacere l’invito della Fondazione Polis di organizzare nelle prossime settimane un incontro con le famiglie delle vittime per consolidare quella rete istituzionale garantita negli anni dal lavoro della Fondazione.

Mi ha impressionato soprattutto l’operatività di tutte le persone che ho incontrato questa mattina che mi hanno chiesto un supporto e un dialogo costante. E’ questo il mio modo di intendere la politica e l’impegno per la legalità che deve essere declinata attraverso una pratica quotidiana che si costruisce tutti assieme». Nel corso della riunione è emerso un dato importante: dopo la Sicilia, la Campania è la Regione con il più alto numero di beni confiscati alla camorra.

"Con la fondazione - ha chiosato Santangelo - ci siamo ripromessi di lavorare per snellire le procedure per la loro assegnazione costruendo percorsi di inclusione e rinascita".