Controlli dei carabinieri a Mondragone: sequestrato motociclo irregolare Giovane segnalato per il reato di ricettazione

A Mondragone, su Corso Umberto I, carabinieri hanno intercettato un motociclo durante un posto di controllo alla circolazione stradale.

Alla guida del mezzo è stato identificato un giovane residente in città, nei cui confronti è scattata la segnalazione in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Gli accertamenti immediati hanno evidenziato diverse anomalie: il motociclo, un Honda SH 150, era privo di documentazione e montava una targa estera non riconducibile al veicolo. Ulteriori verifiche hanno inoltre rilevato il numero di telaio abraso e illeggibile.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e affidato a una ditta autorizzata per la custodia. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio e alla circolazione di veicoli di provenienza illecita, intensificate nelle ultime settimane sul territorio.