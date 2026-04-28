In possesso di strumenti da scasso: carabinieri denunciano tre persone Lotta ai furti nel casertano

Un’attività investigativa puntuale e ben coordinata ha consentito ai carabinieri della Stazione di San Prisco di fare luce su una serie di episodi criminosi avvenuti nei giorni scorsi nel territorio casertano. Al termine degli accertamenti, tre persone sono state deferite in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Si tratta di tre adulti: un 32ennedi origine albanese, un 43enne e una 31enni, tutti residenti nel territorio casertano.

L’indagine è stata avviata a seguito di un furto consumato nella notte dell’11 marzo a Curti, all’interno di un noto esercizio commerciale della zona. Ignoti, dopo essersi introdotti nel locale, avevano forzato una slot machine, riuscendo ad asportare una somma in contanti pari a circa 600 euro, per poi dileguarsi nel buio.

Da quel momento, i militari hanno avviato una serrata attività investigativa fatta di riscontri sul territorio, analisi degli spostamenti e raccolta di elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti e a individuare i presunti responsabili. Un lavoro silenzioso ma efficace, che ha portato in breve tempo a delineare un quadro indiziario ritenuto significativo.

Determinante si è rivelato un controllo effettuato a San Tammaro, quando i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione di un’autovettura sospetta. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti diversi strumenti da effrazione, tra cui attrezzi compatibili con quelli utilizzati per forzare serrature e dispositivi elettronici, oltre a materiale elettrico ritenuto di probabile provenienza illecita.

Gli elementi raccolti nel corso delle indagini hanno consentito di collegare i soggetti controllati all’episodio del furto avvenuto nelle settimane precedenti, facendo emergere un quadro indiziario che ha portato alla denuncia delle tre persone coinvolte.

Le indagini, coordinate dall’autorità giudiziaria, proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti nella zona nell’ultimo periodo.