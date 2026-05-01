Carabinieri arrestano 29enne nel casertano: deve scontare due anni di carcere

A San Nicola la Strada, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto un 29enne di origini senegalesi, residente in città e già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, ufficio esecuzioni penali, per l’espiazione di pene concorrenti.
Secondo quanto ricostruito, il 29enne dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 6 mesi di reclusione per diversi reati: rapina in concorso, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e furto aggravato.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.