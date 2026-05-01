Operatore di centrale operativa guardie giurate: al via la specializzazione

L'operatore di centrale operativa delle guardie particolari giurate svolge un ruolo cruciale nella gestione delle comunicazioni e del coordinamento delle attività di sicurezza.
Le responsabilità dell'operatore di centrale operativa delle possono includere:
1. Ricezione delle chiamate di emergenza c segnalazioni di eventi di sicurezza 2. Valutazione delle situazioni di emergenza e adozione delle misure necessarie 3. Comunicazione e coordinamento con le guardie giurate sul campo per rispondere agli eventi o alle richieste di assistenza 4. Monitoraggio dei sistemi di sicurezza, come telecamere di sorveglianza o allarmi, per ilevare eventuali anomalie o situazioni d pericolo.
2. Mantenimento di registri accurati delle attività e delle comunicazioni per fini di documentazione e rapporti.
3. Collaborazione con le forze dell'ordine o altre autorità competenti, se necessario, per garantire una risposta efficace agli eventi di sicurezza.
L'operatore di centrale operativa delle deve avere una buona capacità di gestione dello stress, una solida comprensione dei protocoll di sicurezza e delle procedure operative standard, nonché competenze di comunicazione e coordinamento efficaci.
Un ruolo essenziale, spiega il direttore della Academy Angpg Giuseppe Alviti, senior Security manager e esperto formatore professionale della sicurezza pubblica e privata.
"Per tali attività si richiede una alta qualità professionale e la di può acquisire frequentando i nostri corsi di formazione professionale con rilascio di attestati validi su tutto il territorio nazionale".