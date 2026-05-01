Era scomparso da ieri mattina nel casertano: ritrovato sano e salvo Sospiro di sollievo a Cancello e Arnone

Sospiro di sollievo a Cancello ed Arnone. Ritrovato sano e salvo l'uomo di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di ieri. A darne notizia è il sindaco Raffaele Ambrosca in una nota.

Con grande sollievo l’amministrazione comunale di Cancello ed Arnone comunica che l’uomo allontanatosi da casa ieri mattina senza farvi più ritorno, è stato ritrovato sano e salvo e in buone condizioni di salute.

Il sindaco Raffaele Ambrosca esprime il più sentito ringraziamento a nome dell’intera amministrazione e della comunità alle forze dell’ordine e a tutti coloro che in queste ore hanno dato un contributo decisivo alle ricerche.

"Desidero ringraziare vivamente la prefettura di Caserta, i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il gruppo comunale di protezione civile, che per primo ha avvistato e ritrovato l'uomo - ha evidenziato il sindaco - il loro impegno instancabile e la professionalità dimostrata in queste ore sono stati fondamentali.

Un grazie sincero va inoltre a tutti i cittadini che, con spirito di solidarietà e forte senso di appartenenza alla nostra comunità, hanno partecipato attivamente alle ricerche e condiviso informazioni utili". I

l primo cittadino rivolge infine un messaggio di vicinanza alla famiglia: "Alla famiglia e al nostro concittadino, va la nostra più sentita vicinanza. Oggi, grazie all’impegno di tutti, ritroviamo insieme serenità e fiducia".