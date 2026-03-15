Casertana, cuore infinito: Butic ribalta il Monopoli nel recupero

Decisiva la doppietta del calciatore croato che aveva già mandato al tappeto la Salernitana

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Caserta.  

La Casertana supera 2-1 il Monopoli con una reazione da grande squadra. In svantaggio al 75’, nella testa dei falchetti scatta la molla dell’orgoglio. Una vera e propria onda d’urto che manda al tappeto la formazione pugliese. La firma, come contro la Salernitana, è di Karlo Butic. Il croato, dopo il vantaggio siglato da Longo su rigore alla mezzora, piazza l’uno-due che riscrive la storia della partita.

Un match equilibrato, deciso soltanto nella parte finale. La Casertana potrebbe sbloccarla in apertura con Llano, ma è un niente di fatto. Nell’ultimo frangente di gara succede di tutto. Rigore ed il Monopoli passa in vantaggio con Longo. Ma la Casertana non molla. Reagisce a trova subito il pari con Butic. Allo scoccare del 90’, poi, arriva il sorpasso che fa esplodere il ‘Pinto’ e consente ai falchetti di continuare a sognare. 

CASERTANA-MONOPOLI 2-1

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Kontek, Martino (12’ st Bacchetti); Oukhadda, Toscano (12’ st Proia), Pezzella, Girelli (34’ st Vano), Llano (1’ st Liotti); Butic, Casarotto (12’ st Bentivegna). All.: Coppitelli

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Manzi, Piccinini (49’ st Bagatti), Angileri; Valenti, Fedel (33’ st Calcagni), Battocchio (49’ st Vinciguerra), Greco, Oyewale (49’ st Antoni); Fall (33’ st Scipioni), Longo. All.: Colombo

ARBITRO: Di Mario di Ciampino

RETI: 30’ st Longo su rigore (M), 38’ st Butic (Cas), 45’ st Butic (Cas)

Note: Ammoniti Llano (Cas), Oyewale (M), Oukhadda (Cas), Vinciguerra (M)

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