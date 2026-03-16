Cesa: per il secondo anno, tre tartarughe come comune "Plastic free" In Italia sono 11 comuni che hanno avuto questo premio, di cui 4 della Campania

L’associazione Plastic free ha assegnato, al comune di Cesa, tre tartarughe massimo riconoscimento per le azioni messi in campo in materia di azioni a favore dell’ambiente, a favore la riduzione della plastica.

“Un riconoscimento che premia le azioni virtuose messe in campo - sottolinea il sindaco Enzo Guida - È il secondo anno che otteniamo questo risultato.

In Italia sono 11 comuni che hanno avuto questo premio, di cui 4 della Campania e Cesa è l’unico in provincia di Caserta. Raggiungere questa meta significa un impegno costante e quotidiano sui temi dell’ambiente, cura ed attenzione per il territorio, visione e programmazione”.

“È il risultato di una squadra - aggiunge il primo cittadino - e dunque ringrazio l’assessore all’Ambiente Alfonso Marrandino, per la passione e la dedizione. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale che ha posto in cima alla lista degli obiettivi il miglioramento del territorio. Ringrazio l’ufficio tecnico. nelle persone del responsabile Giacomo Petrarca, Stefania Tessitore che segue l’ambiente, Saverio della Gatta che è a supporto.

Devo ringraziare gli osservatori ambientali, coordinati da Ivano Oliva per i controlli. Grazie al comando vigili urbani, diretto da Francesco Barone, per l’attività svolta in questo settore. Grazie ad Antonella Cristiano referente locale di Plastic Free. Devo ringraziare le tante associazioni che pure collaborano su questo tema. Grazie alla Dm Tecnology che gestisce il servizio raccolta rifiuti”.

“Per questo premio - conclude il sindaco Guida - devo ringraziare la città ed i cittadini per avere contribuito a raggiungere percentuali alte di raccolta differenziata. È un premio della comunità, che celebreremo insieme per ringraziare Cesa”