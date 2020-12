Orrore a Caserta: spara e uccide gatto per strada "Forse gli ha dato da mangiare prima di sparargli a bruciapelo"

Hanno ucciso un gatto sparandogli in strada. E' accaduto a Caserta, in via Fleming, La dinamica è per ora sconosciuta: l'animale è stato soccorso dai sanitari del servizio veterinario dell'Asl Caserta,che purtroppo non sono riusciti a salvarlo vista la gravità delle ferite.

Grande lo sdegno sui social, in particolare dell'associazione Nati Liberi: “Accade a Caserta, in Via Fleming, che qualcuno in possesso di un'arma decide di usarla contro un povero gatto randagio – si legge sulla pagina Facebook dell'associazione -. L'animale aveva mangiato da poco, forse proprio dalle mani del suo assassino. L'uomo con la pistola ha sparato a distanza ravvicinata, all'altezza dell'ascella sinistra. Il gatto era buonissimo, chissà se lo ha tenuto per la collottola mentre lo uccideva. Il foro era piccolo, la fuoriuscita di sangue minima, nessun foro di uscita".