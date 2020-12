Aumentano i guariti, ma anche le vittime covid in provincia 747 nuovi guariti, altri quattro decessi

Calano ancora i nuovi contagiati nel Casertano, ma il dato che conferma il trend positivo della curva Covid e' quello dei guariti, che ogni giorni ammonta a centinaia di persone: nelle ultime 24 ore sono 747 i guariti a fronte di 185 nuovi positivi su 1661 tamponi (positivo l'11,6% dei test praticati). Il totale delle persone attualmente positive, rispetto a ieri, cala dunque di 566 unita', ed oggi e' pari a 10135 contagiati (31745 da inizio pandemia). Cio' che per ora non si azzera e' il conto giornaliero delle vittime: oggi sono 4 in piu' di ieri, per un totale da inizio pandemia di 319 persone morte causa Covid, quasi duecento (192) decedute negli ultimi trenta giorni. Ancora alti, in termini assoluti, i numeri nei singoli comuni, anche se il calo delle persone attualmente positive da quasi due settimane e' costante: nel capoluogo CASERTA i contagiati sono 712, ad Aversa, per giorni citta'-record a livello di positivi, sono scesi a 683; cifre alte anche a Maddaloni (443), Marcianise (662), Casal di Principe (330), San Felice a Cancello (321), Orta di Atella (336).