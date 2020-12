Volturno e Garigliano in piena: attenzione Protezione Civile Monitorati i due fiumi dopo ondata maltempo

Bollino rosso per il maltempo in alcune zone del Casertano. Sorvegliati speciali i fiumi Volturno e Garigliano che hanno registrato valori dei livelli idrometrici superiori legati a fenomeni di piena. Il Volturno infatti ha raggiunto il colmo di piena a Capua con 5,25 metti sullo zero idrometrico sfiorando i fori del Ponte Nuovo. Questa mattina il fiume ha rotto gli argini nel territorio compreso tra Pietravairano e Ailano. La strada provinciale e' stata momentaneamente chiusa. Colma piena raggiunta anche a Sessa Aurunca con un livello idrometrico di 8,92 metri.

La situazione e' costantemente monitorata dalla Protezione Civile, soprattutto nei comuni attraversati dal Volturno e a rischio esondazione. Osservato speciale anche il fiume Savone nella periferia di Francolise. Vento e forti piogge hanno provocato decine di chiamate ai vigili di fuoco per alberi caduti in strada e allagamenti. Ieri sera le raffiche di vento hanno fatto cadere un albero sul muro di cinta dello stadio comunale di Teano. Piccole frane nella zona di Galluccio e nella periferia di Bellona, ma fortunatamente senza gravi danni. Danni anche a Maddaloni, dove la pioggia ha provocato l'allagamento di via Cancello, causando disagi alla rete stradale, agli agricoltori e alle abitazioni. Disagi a Pinetamare, dove le piogge hanno trasformato il lungomare in un fiume provocando danni alle strutture dei lidi e, in alcuni punti, impedendo ai residenti di uscire di casa.