22 casi covid in un giorno: focolaio nel piccolo centro E il sindaco vieta partecipazione a funerali, e chiude parchi e mercati

Focolaio covid in un piccolo centro del casertano: a Rocca d'Evandro, sono stati infatti 22 i positivi scoperti nella giornata di ieri, che si sommano a 38 casi già emersi nelle ore precedenti. E dunque sono circa 60 i cittadini attualmente positivi, una cifra ragguardevole considerando che si tratta di un paese di poco più di tremila abitanti. Un vero e proprio focolaio che ha spinto anche il sindaco Delli Colli a emanare un'ordinanza per limitare gli spostamenti e le attività nell'ambito del comune: parchi chiusi, divieto di sostare in luoghi pubblici, niente mercato settimanale, chiusura dei cimiteri. Inoltre, con l'ultima ordinanza, il primo cittadino ha vietato anche la partecipazione ai funerali, con eccezione per i parenti di 1º e 2º grado.