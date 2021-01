Dea bendata di casa in Campania, 100 mila euro al 10 e lotto Il fortunato vincitore è di Marcianise con un nove

La dea bendata sembra essere ormai affezionata alla Campania. Premio da 100.000 euro nel casertano al gioco 10 e lotto. Il fortunato vincitore è di Marcianise con un nove, doppio numero oro realizzato mettendo in gioco dieci numeri. E' la vincita più alta in Italia. 50.000 euro sono stati assegnati a Roma 30.000 a Città di Castello in proivncia di Perugia. Ma non è finita qui. A Torre del Greco, una vincita consistente pari a 130.250 euro con una quaterna 4-19-53-83 sulla ruota partenopea. Altri premi importanti sempre in Campania a Napoli e Somma Vesuviana.