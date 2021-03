Domiciliari ai detenuti ultra 70enni anche se recidivi Ciambriello: "Mi auguro che la magistratura di sorveglianza possa valutare questa decisione"

"La Corte Costituzionale ha stabilito che si possono concedere i domiciliari agli over 70 anche se recidivi. Quindi è incostituzionale la norma che lo impediva. Cade dunque la preclusione stabilita nei loro confronti dall’ordinamento penitenziario.

Mi auguro che in breve tempo la magistratura di sorveglianza possa valutare questa decisione tenendo conto delle decine e decine di detenuti ultra 70enni e ultra 80enni reclusi negli istituti penitenziari della Campania. A maggior ragione in un periodo così emergenziale come quello che stiamo vivendo, dove continuano i contagiati da covid 19 sia tra detenuti che tra agenti”.

Così il garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello commentando la decisione della Corte Costituzionale nella sentenza n 56, depositata oggi e redatta da Francesco Viganò.

Ciambriello comunica i dati di oggi dei contagiati da covid 19 in Campania sia tra detenuti che tra agenti di polizia penitenziaria:

Contagiati tra detenuti: 9, tra i quali 6 a Poggioreale, 1 a Secondigliano, 1 a Carinola e 1 ad Avellino. Contagiati tra agenti di polizia penitenziaria: 62