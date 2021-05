C'è il primo comune covid free e 100% vaccinato in Campania E' Letino: fu il primo a diventare zona rossa

Letino, nel Casertano, è il primo Comune a diventare covid free. Nello stesso giorno, un anno fa, Letino fu il primo Comune del Casertano a essere dichiarato zona rossa per l'elevato numero di contagi. Con un'apposita iniziativa dell'Asl di Caserta, è stato vaccinato, lo scorso venerdì, il restante 50% della popolazione (che in totale conta 700 abitanti) del Comune dell'Alto Casertano. È stato allestito un truck attrezzato per le somministrazioni che ha completato il piano vaccinale. "Ora manca solo qualche cittadino che non era presente in città venerdì per l'open day - ha spiegato a LaPresse il sindaco Pasquale Orsi - Poi potremmo essere definiti Covid free".