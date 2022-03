Villaggio dei Ragazzi: al via le selezioni per il centro sud Italia Emergente pizza e sala: parte l'avventura

Dal 22 al 24 Marzo prossimi la fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” ospiterà le selezioni per il centro sud Italia di emergente pizza e sala, kermesse ideata dalla società Witaly, dei noti giornalisti Luigi Cremona e Lorenza Vitali, con l’obiettivo di premiare i talenti emergenti della ristorazione.

Per l'emergente pizza, i concorrenti dovranno cimentarsi in una competizione di altissimo livello, nel corso della quale illustreranno ad una giuria di esperti la tecnica e la passione per la professione. Per l'emergente sala, invece, i partecipanti dovranno sfidarsi sotto l’occhio vigile di una giuria di settore per la conquista del titolo di miglior giovane di sala.

Ai vincitori di queste selezioni si uniranno i finalisti del centro nord per la finale nazionale che si terrà al palazzo delle esposizioni in Roma. Campionessa uscente è Jessica Rocchi, del ristorante Daní Maison di Ischia.

Tra gli ospiti della manifestazione gastronomica, che vedrà fortemente impegnati anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Villaggio dei Ragazzi”, guidati, per l’occasione, dal docente/chef Giuseppe D’Addio, ci saranno Franco Pepe, Francesco e Sasà Martucci, Simone De Gregorio, Salvatore Lionello, Michele Martorano, Otello Schiavone, Giovanni Russo, Raffaele Cavalieri, tutti pizzaioli di rango internazionale la cui arte è stata riconosciuta dall’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco). I Maestri si esibiranno nella preparazione di pizze tradizionali ed innovative, confrontandosi su tecniche e materie prime. T

ra i partner dell’evento, che avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia anti Covid, il Villaggio dei Ragazzi e la Scuola di formazione Dolce & Salato di Giuseppe D’Addio e Aniello di Caprio, grande realtà territoriale divenuta nel tempo punto di riferimento nel settore enogastronomico regionale e non.

Felicio De Luca, commissario straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”: "Ringrazio gli organizzatori per aver scelto il “Villaggio” quale location di un evento nazionale altamente formativo, che testimonia un rapporto costante e costruttivo tra la Fondazione e le maggiori eccellenze enogastronomiche italiane. Ci apprestiamo a vivere con entusiasmo delle splendide giornate che non rappresentano soltanto una gara agonistica ma anche un importante momento di formazione per i nostri studenti”. I concorrenti in gara sono Andrea Bianchini (l’Arcade, Porto San Giorgio), Renato Bifulco (ex Skyline Restaurant, Pozzuoli), Ion Chelici (Nostrano, Pesaro), Stefano Herrera Balgos (Zia Restaurant, Roma), Oliviero Fiato (La Trota, Rivodutri di Rieti), Livia Luciani ( Enoteca La Torre, Roma), Nicolina Luisa La Peruta (My secret, Napoli), Simone Monzillo (Le Trabe, Capaccio), Ivan Polucci (Hotel San Pietro, Positano), Michele Pugliese (Capo Vaticano Resort), Gabriele Sonnessa (Agriturismo La Villa, Melfi), Giorgio Zoccolella (Michelasso, Napoli)."