Croce rossa e diritto internazionale umanitario: focus all'università Vanvitelli L’incontro, che ha suscitato interesse, curiosità ed entusiasmo tra gli studenti

All'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dipartimento di scienze politiche, si è tenuto il seminario di diritto internazionale umanitario “Croce Rossa e teatri di guerra: il rispetto del diritto internazionale umanitario.” rivolto agli studenti.

L’incontro, che ha suscitato interesse ed entusiasmo tra gli studenti, ha visto la partecipazione dei qualificati docenti/relatori Ida Caracciolo, ordinario di diritto internazionale e Francesca Graziani, associato di diritto internazionale, nonché dei volontari di croce rossa Ivan Soprano, istruttore di diritto internazionale umanitario, delegato tecnico locale “principi & valori”, Tiziana Esposito, istruttore di diritto internazionale umanitario e i saluti del presidente della croce rossa italiana "comitato di Caserta” Teresa Natale, con la presentazione delle diverse aree d’intervento.

Da un iniziale spunto di riflessione è emerso che i principi fondamentali della croce rossa e del diritto internazionale umanitario, scaturirono dai sanguinosi eventi di un teatro di guerra (Battaglia di Solferino).

Le situazioni di conflitto armato sono proprio quelle che provocano maggiori sofferenze alla popolazione coinvolta e la Croce Rossa è chiamata, per sua naturale vocazione, a tutela dei fondamentali diritti umani, promuovendo l’elaborazione, lo sviluppo e la diffusione del diritto internazionale umanitario.

La croce rossa da sempre impegnata in questa missione ed in sinergia con la neo-istituita “commissione nazionale per lo studio e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario” (Roma, Farnesina – 18 ottobre 2021) della quale è membro attivo.

E’ fondamentale che un numero sempre crescente di attori sia coinvolto a tutela dei diritti umani che, con il diritto internazionale umanitario, condivide un comune nucleo di diritti non derogabili, nonché lo scopo universale di proteggere la vita e la dignità umana.

