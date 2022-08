Rfi linea Caserta-Cassino, modifiche alla circolazione dei treni per lavori Da lunedì 8 a domenica 28 agosto ecco cosa cambia

Da lunedì 8 a domenica 28 agosto rete ferroviaria italiana (Gruppo ferrovie dello stato Italiane) eseguirà improrogabili interventi di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Sparanise e Cassino, sulla linea Caserta - Cassino.

Per consentire l’operatività dei cantieri il programma di circolazione dei treni sarà modificato, con la sospensione del traffico ferroviario tra Capua e Cassino

Alcuni treni regionali della relazione Napoli/Caserta – Vairano/Cassino partiranno da Caserta o da Capua, altri saranno cancellati.

Alcuni regionali Benevento - Caserta - Roma e viceversa avranno origine o termine corsa a Cassino, oppure percorreranno itinerario alternativo via Formia.

Per garantire i collegamenti saranno disponibili anche autobus sostitutivi che effettueranno diverse tipologie di servizio:

Bus Caserta – Cassino e viceversa

Fast Autostrada con unica fermata a Vairano

Fast con fermate a Sparanise, Teano e Vairano

Slow con tutte le fermate intermedie

Bus Caserta – Vairano e viceversa

Fast Autostrada senza fermate intermedie

Fast con fermate solo a Teano e Sparanise

Slow con tutte le fermate intermedie

Le fermate dei bus sono previste normalmente nei piazzali di stazione tranne che a Cassino (viale Ivanoe Bonomi), Vairano (via Casilina - altezza Monumento Unità d'Italia), Caserta (viale Ellittico, Terminal Bus servizi extraurbani Tpl).

I servizi sono programmati in coincidenza a Cassino con i treni in partenza da/per Roma, a Caserta con i treni da/per Napoli. Infine, i treni IC 701, 704, 710 e ICN789 seguiranno l’itinerario via Formia.