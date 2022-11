Emergenza sangue nel casertano: lunedì raccolta straordinaria In campo l'unità mobile dell’asl di Caserta

Quarto appuntamento lunedì 28, presso la Casa di Cura Villa Fiorita di Capua, con la raccolta

straordinaria del sangue.

Ecco come fare

Dalle ore 8 alle ore 12, l’autoemoteca dell’Asl Caserta, in sinergia con l’Avis Campania, sosterà nel

piazzale antistante la clinica capuana per una nuova giornata di donazioni di sangue di coloro che

vorranno aderire all’invito del management e della direzione sanitaria di Villa Fiorita, da mesi impegnati

in prima linea nel coadiuvare l’azienda sanitaria locale di Terra di Lavoro e fare proprio l’appello

lanciato di recente dal Servizio Trasfusionale (Sit) di Aversa a donare il sangue durante questa fase di

emergenza.

A rischio gli interventi chirurgici

“L’emergenza sangue ha importanti ricadute sulla possibilità di eseguire interventi chirurgici e per le

terapie salvavita come nei beta talassemici”, sono le parole del dirigente responsabile del Servizio

Trasfusionale dell’Asl Caserta, Saverio Misso.

“Il Sit dell’Azienda Sanitaria locale di Caserta, al fine di essere autosufficiente in termini di sangue

disponibile, ha avviato una collaborazione con le case di cura convenzionate, in primis la nostra che, la

scorsa estate, ha subito dato la propria disponibilità, per organizzare raccolte mirate e invitare i donatori

presso l’unità mobile, garantendo loro le analisi di laboratorio ed il ristoro offerto presso il bar della

clinica”, dichiara la Direttrice Sanitaria di Villa Fiorita di Capua, Daniela Percesepe.

“L'Avis è la più grande associazione di volontariato sangue d'Europa

Esiste da 95 anni e da sempre opera in collaborazione con le strutture trasfusionali e al servizio degli ammalati. Avis è, pertanto, ben contenta di poter contribuire alla realizzazione di questo progetto mettendo a disposizione le proprie professionalità ed i propri automezzi, apprezzando la sensibilità mostrata dalla dirigenza e dal personale della Clinica Villa Fiorita di Capua”, dichiara Leonardo De Rosa, direttore sanitario regionale di Avis Campania.