Mattanza delle Bufale, Muscarà: "Da maggio 2022 nessuna risposta" Manifestazione oggi a Castel Volturno

“Dopo le numerose denunce rilasciate dalle associazioni e dalla sottoscritta per la mattanza delle bufale casertane, e dopo continue interrogazioni, soltanto alcuni consiglieri hanno richiesto l’intervento di una commissione d’inchiesta a maggio 2022 - dichiara il consigliere Muscarà - ma purtroppo non abbiamo avuto alcuna risposta, tanto da averne richiesta un’altra; al Senato è stata invece annunciata e questo fa capire che non è il tema a fare paura ma i giochi di partito!

Oggi pomeriggio sarò alla manifestazione popolare indetta appositamente per chiedere al Parlamento di aprire una indagine conoscitiva, di ritirare la delega alla task force regionale che dopo anni ha fallito miseramente il suo compito ma soprattutto per risarcire gli allevatori che hanno avuto danni per milioni di euro in questi anni. Sono stata per questo invitata a partecipare alle 14.30 al Comune di Castel Volturno ad un’assemblea dove ritroveremo cittadini, associazioni, consiglieri e sindaci per dire basta a tutto questo” - conclude il consigliere. Foto Paolo Mauriello.