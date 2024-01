Luoghi di lavoro che promuovono salute: focus dell'Asl di Caserta Piano regionale della prevenzione 2020-2025

All'esito dell'individuazione da parte della Regione dell’Asl Caserta quale capofila per il PP03 “Luoghi di lavoro che promuovono salute“, grazie all’iniziativa Giancarlo Ricciardelli, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Caserta, è stato firmato accordo di collaborazione tra il direttore generale, Amedeo Blasotti e la direzione generale per la tutela della salute e coordinamento del Ssr della giunta regionale della Campania rappresentata da Antonio Postiglione e Vincenzo Giordano, dirigente Uod 2.

Il programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute” è stato approvato rientra anche tra quelli predefiniti (PP 3) del piano regionale della prevenzione 2020-2025.

Il Programma assume diversi obiettivi, tra cui: favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze per poter effettuare stili di vita salutari, su temi quali: sana alimentazione, adeguata attività fisica, non fumare, consumare moderatamente l’alcol, benessere psicosociale (costituenti i 5 temi prioritari); sostenere un processo di miglioramento dei luoghi di lavoro affinché gli stili salutari possono essere realmente praticati nella giornata lavorativa e il luogo di lavoro si configuri sempre più come un ambiente sano che promuove il benessere del personale, inoltre, prevede che le aziende pubbliche private assumano su di sé la titolarità della promozione della salute in un'ottica integrata e di rete, pertanto richiede un approccio intersettoriale coinvolgendo nel programma vari stakeholder, prevede che le attività di promozione della salute da attuare si basino su buone pratiche raccomandate e sostenibili, predisposti dalla regione Campania, e siano orientate al principio dell'equità in salute; prevede l'attuazione, nell'ambito del profilo di salute/equità, di una ricerca rivolta alle lavoratrici ed ai lavoratori su conoscenza-atteggiamenti-comportamenti temi di salute, ricerca per ogni luogo di lavoro coinvolti nel programma.