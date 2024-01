Asl Caserta: nuovo servizio importante per gli utenti ipovedenti Ecco come facilitare il servizio

"E' già operativa "Arianna Caserta" nel polo ospedaliero di Marcianise per facilitare l’accesso di tutti gli utenti ed in particolare degli utenti ipovedenti. Si ricorda inoltre che analoga procedura è già attiva da tempo presso il polo ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa. Dal 4 Gennaio 2024 sarà operativa anche nelle strutture sanitarie di Santa Maria Capua Vetere e MaddaIoni." Lo afferma in una nota l'Asl di Caserta.

"Arianna Caserta" contribuisce a migliorare l’efficienza degli ospedale dell’Asl Caserta grazie alla riduzione dei tempi di ricerca dei percorsi migliori per gli ambulatori incrementando la customer satisfaction.