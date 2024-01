Ricostruzione scuole, genitori sull'orlo di una crisi di nervi Iscrizioni entro il 10 febbraio ma senza sapere se ci saranno elementare e media

Potrebbe sfociare in una carambola negativa di mancate iscrizioni e doppi turni il programma di ammodernamento degli istituti scolastici del comune di Caserta.

Si tratta di sette milioni di euro attinti dal Pnrr per l'abbattrimento e la riucostruzione delle scuola media Ruggieri di via Trento e della scuola primaria Lombardo Radice.

Quello che preoccupa è il cronoprogramma dei lavori, previsto sulla carta dal giugno prossimo, ma che non ha affatto convinto il presidente dellka II commissione Lavori Pubblici Pasquale Antonucci.

Da questi l'allarme e la successiva convocazione dell'assessore al ramo, Massimiliano Marzo e del dirigente che dovranno fornire molti dettagli sugli interventi.

L'iniziava è frutto delle sollecitazioni da parte di molti genitori, che entro il 10 febbraio prossimo sarano obbligati a scegliere dove iscrivere i propri figli ma senza avere garanzie circa la ricostruzione degli istituti in questione.