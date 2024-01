Brucellosi. Muscarà: "Il fallimento della Regione è sotto gli occhi di tutti" La consigliera: "Domenica 28 gennaio saremo a Borgo Appio di Grazzanise"

“Ieri c'è stata una conferenza stampa online del coordinamento unitario da una stalla chiusa per irresponsabilità della regione Campania. Sono sempre stata sola a difendere gli allevatori casertani delle bufale in consiglio regionale, solo con il sostegno del collega Piscitelli, ho sempre sottolineato agli allevatori di non fidarsi della politica che promette ma non mantiene - ha dichiarato la consigliera Maria Muscarà del gruppo misto – un vero e proprio muro di gomma. Lo stesso muro che, però, miracolosamente blocca la brucellosi ai confini di Salerno.

Lo stesso batterio che fa ammalare le bufale casertane e non colpisce quelle salernitane. Un ennesimo colpo durissimo, senza scienza e coscienza contro l'oro bianco della provincia di Caserta, che sta svuotando le stalle, colpendo lavoratori ed imprenditori.

Per questo domenica 28 saremo a Borgo Appio di Grazzanise insieme ad artisti coraggiosi che non temono di infastidire chi comanda, in una delle 400 stalle chiuse per colpa del fallimentare piano di eradicazione della regione Campania, per sostenere la mobilitazione degli allevatori e rivendicare l'obiettivo di salvare il territorio e la mozzarella artigianale campana, suonando un requiem, in nome di chi non ha più voce per gridare all'ingiustizia. Essere animalisti non vuol dire tutelare solo cani e gatti” - conclude Muscarà.