Aversa: Chiesa e Università a confronto "Prospettive per uno sviluppo umano e artificiale"

Si terrà mercoledì 6 marzo ore 11.00, nell’aula magna del dipartimento di ingegneria ad Aversa, la tavola rotonda “Prospettive per uno sviluppo umano e artificiale” sugli sviluppi tecnici e morali dell’Intelligenza artificiale, possibilità comuni per vivere e lavorare.

L’incontro è frutto della collaborazione tra l’Ufficio per i Problemi sociali e il lavoro della diocesi di Aversa, il dipartimento di ingegneria, la consulta della pastorale universitaria, l’associazione studentesca “Siamo Studenti” e «Guitmondo. Rivista di campi e metodi».

«L'Intelligenza artificiale - esordì Papa Francesco nel novembre 2020 – è alla base del cambiamento di epoca che stiamo vivendo. La robotica può rendere possibile un mondo migliore ma solo se è unita al bene comune, perché, se il progresso tecnologico aumenta le diseguaglianze, non è un progresso reale. I progressi futuri devono essere orientati al rispetto della dignità della persona e del Creato. Preghiamo affinché il progresso della robotica e dell’intelligenza artificiale sia sempre al servizio dell’essere umano».

Alla ricerca di questi interrogativi, alla tavola rotonda del 6 marzo ad Aversa siederanno rappresentanti di diverse aree scientifico-disciplinari:

Beniamino Di Martino e Massimiliano Rak in rappresentanza delle diverse aree dell’ingegneria dell’industria e dell’informazione dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, don Luca Peyron dell’Università cattolica del Sacro Cuore per le discipline della teologia e delle scienze morali, Diego Matricano del dipartimento di economia di Capua per le scienze economiche e statistiche.

I lavori si apriranno con i saluti del direttore del dipartimento di ingegneria Alessandro Mandolini e del vescovo di Aversa Angelo Spinillo e l’introduzione di Antonio Viviani, decano dell’area dell’Ingegneria aerospaziale e componente del comitato scientifico della rivista “Guitmondo”. A coordinare la tavola rotonda sarà il vice-direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro Angelo Cirillo.