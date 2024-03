Coordinamento agricoltori: Irpinia protagonista a Caserta Un incontro di particolare rilevanza visto il delicato momento che l'agricoltura sta vivendo

Il comune di Grottaminarda ancora al fianco degli Agricoltori. Una rappresentanza dell'amministrazione comunale, il vicesindaco Michelangelo Bruno ed il componente dello Staff del sindaco Marcello Graziosi, hanno partecipato, nella giornata di ieri, domenica 10 marzo, all'Incontro del "Coordinamento agricoltori e pescatori campani" che si è tenuto a Caserta nell'ambito della XVII edizione della "Fiera Agricola", una delle manifestazioni più quotate del panorama espositivo del Centro Sud per la valorizzazione del territorio, della qualità della vita e dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici.

Presenti numerosi agricoltori irpini e grottesi tra i quali Pietro Lanza, Raffaele Meninno ed Antonio Merola.

Un incontro di particolare rilevanza visto il delicato momento che l'agricoltura sta vivendo. La discussione, infatti, ha spaziato su tematiche fondamentali quali il controllo di mercato concorrenza sleale, produttività e redditività, moratoria di impresa agricola, riequilibrio tra imprese agricole ambiente e sviluppo territorio, riforma della rappresentanza.

In campo l'associazione Uniagri (unione italiana agricoltori) insieme ad altre sei associazioni delle diverse province della Campania. Presente una delegazione arianese che ha tenuto già una serie di incontri itinerenti nelle zone rurali. Ad intervenire Mario Gargano.

«La crisi che attanaglia agricoltori e allevatori attanaglia tutti noi - afferma il Vicesindaco Michelangelo Bruno - poichè sono loro che tutelano e preservano ciò che mettiamo sulle nostre tavole ed il nostro paesaggio. Siamo stati vicini, come Amministrazione, nel momento della mobilitazione messa in atto per settimane, abbiamo condiviso le loro ragioni e fatto voti in un consiglio comunale straordinario, adesso vogliamo essere presenti sui tavoli di discussione per dare sostegno a proposte e progetti.

È il caso di questo incontro a Caserta dove c'erano tanti sindaci campani e soprattutto c'erano i nostri agricoltori».