L’Agesci ricorda Don Peppe Diana: 30 anni di voci Casal di Principe si prepara a commemorare una figura straordinaria

Casal di Principe si prepara a commemorare una figura straordinaria, un uomo che ha segnato profondamente la comunità e il mondo Scout: Don Peppe Diana.

A 30 anni dalla sua scomparsa, l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani della Regione Campania, si unisce alla città di Casal di Principe per celebrare la vita di questo sacerdote temerario e instancabile difensore dei diritti umani.

Il 17 Marzo, l'Agesci Campania sarà nella città di Casale per una marcia commemorativa che, da tre decenni, simboleggia il costante impegno nel mantenere vivo lo spirito e l'eredità di Don Peppe Diana.

Questo evento non solo ricorda un uomo dall’animo generoso, ma rinnova anche l'impegno dell'Associazione e della comunità nel promuovere valori di giustizia sociale, solidarietà e impegno civico.

Don Peppe Diana è stato non solo un sacerdote coraggioso e devoto, ma anche un vero e proprio mentore per generazioni di giovani scout e guide. Il suo impegno per il bene comune e la difesa dei deboli e di chi non ha voce è un esempio tangibile di come la fede possa tradursi in azione concreta per il bene della comunità.

L’Agesci Campania si è preparata con entusiasmo per la marcia della legalità, organizzando percorsi di avvicinamento adatti alle diverse fasce di età delle sue tre branche.

La Branca Lupetti e Coccinelle, bambini/e dagli 8 agli 11 anni, si è concentrata sul racconto alla scoperta della vita di un uomo semplice, un prete di frontiera che ha incarnato con passione i principi dello scoutismo, della legalità e del sacrificio.

Quest’occasione, oltre a essere un momento educativo, intende ispirare i più piccoli alla difesa dei valori di giustizia e solidarietà. Gli Esploratori e le Guide, ragazzi/e dai 12 ai 16 anni, si sono immersi in Imprese incentrate sul tema della cittadinanza attiva nel proprio territorio. Le azioni intraprese saranno realizzate attraverso disegni e dipinti su lenzuoli bianchi, simbolo tangibile dell'impegno e della creatività dei partecipanti, che accompagnerà la marcia come testimonianza dei valori promossi dall'Agesci.

Per i Rover e le Scolte, giovani dai 16 ai 21 anni, è stato previsto un momento per la rilettura della "Carta della Campania del Domani", un documento significativo elaborato durante la Route regionale: Per strade nuove.

Quest'iniziativa rappresenta un momento di riflessione e discussione sull'impegno dei giovani nella costruzione di un futuro migliore per la loro regione.

Per l’occasione saranno presenti alla marcia i Presidenti del Comitato Nazionale, Capo Guida e Capo Scout d’Italia insieme a numerosi membri dell'Associazione e della comunità, molti dei quali hanno avuto la fortuna di incontrare e di camminare sulla strada insieme a Don Peppe durante la sua vita.

L'Agesci Campania invita tutti coloro che condividono l'ideale di giustizia sociale e solidarietà a unirsi nel rinnovare il nostro impegno per un mondo più giusto e inclusivo.