Al Crea di Caserta l’evento di presentazione del progetto Canaseme Implementazione dell'agrotecnica della canapa industriale per la produzione di semente

Il progetto, finanziato dalla regione Campania a valere del PSR 2014/20-misura 16, sottomisura 16.1.2 - “Sostegno ai Go del Pei per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’Akis campano - focus Area 2°”, prevede l’implementazione dell'agrotecnica della canapa industriale per la produzione di semente con elevati requisiti tecnologici mediante applicazione di tecnologie innovative al seme.

All’incontro parteciperanno rappresentanti della regione Campania e tutti i partner afferenti al gruppo operativo di progetto sotto il coordinamento del responsabile tecnico scientifico Domenico Cerrato del Crea di Caserta.

In particolare: azienda semiorto sementi Srl, impresa agricola Paolo Mancuso, con il ruolo di capofila, il Crea cerealicoltura e colture industriali con il laboratorio Caserta, Isafom di Portici in rappresentanza del Cnr di Napoli, i dipartimenti di fisica e di biologia dell’università di Napoli “Federico II”, la Cereris azienda agricola di Procacci Francesco, l’ente di formazione Irfom e l’oganismo di consulenza Projenia Scs.

Il progetto Canaseme si caratterizza per la sua multidisciplinarietà: Interazione di fattori agronomici sulla produzione di semente, ottimizzazione della raccolta, miglioramento della tecnologia del seme.Tecniche innovative a basso impatto ambientale per migliorare la germinalità, sanità, conservazione nel tempo.

Obiettivo finale dell’intervento innovativo di ricerca è l’acquisizione di: Dati su produttività e adattabilità delle varietà in prova in due areali campani; Elementi sull’azione di agenti biotici e abiotici sul ciclo della pianta e sulla produzione di semente, conoscenze sull’influenza dell’agrotecnica sugli aspetti qualitativi del seme con studio microtomografico a raggi X, Informazioni su gestione raccolta e post raccolta seme, elementi tecnici innovativi per migliorare sanità e requisiti tecnologici del seme per ottenere una germinabilità prossima al 100%.

Per garantire la massima diffusione delle attività di progetto è stato creato il sito web www.canaseme.it nonché i relativi profili social .