Caserta, dopo l'arresto dell'assessore tiene in aula la maggioranza Marino L'assise ha approvato il rendiconto di gestione: 19 voti a 12

Il consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di gestione (il Bilancio consuntivo) relativo all’esercizio finanziario 2023, con 19 voti favorevoli e 12 contrari.

“Siamo di fronte – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – a un documento di fondamentale importanza per la città, che ci consentirà di intervenire su alcuni settori cruciali, in primo luogo sulle manutenzioni. Grazie allo sforzo enorme compiuto dall’Amministrazione e dagli uffici economico-finanziari dell’Ente, siamo riusciti a investire risorse importanti per la manutenzione del verde, delle strade, delle scuole e dei cimiteri. Tutto ciò ci permetterà di dare il via a questi lavori già nelle prossime settimane e di dare risposte importanti ai cittadini”.

Tiene dunque la maggioranza a palazzo di città, dopo la bufera giudiziaria che ha portato ad una misura cautelare per un assessore della giunta.

“Negli anni - ha aggiunto il primo cittadino - abbiamo puntato a mettere in campo tutte quelle misure necessarie a evitare un ulteriore indebitamento, che si sarebbe inevitabilmente scaricato sull’intera cittadinanza e, soprattutto, sulle nuove generazioni. Questa amministrazione – ha proseguito il sindaco – ha svolto una grande attività di risanamento dei conti, che a breve ci consentirà pure di uscire dal dissesto, affrontando il futuro con maggiore serenità, anche attraverso l’assunzione di personale nel settore delle Politiche Sociali. Un dato molto importante, poi - ha concluso il sindaco Marino – riguarda l’esito del voto: la maggioranza è stata compatta, unita, condividendo questo importantissimo documento. Andiamo avanti e lavoreremo con sempre maggiore convinzione”.