L'ambasciatrice lituana in Italia a Caserta: "Rafforziamo i legami" Incontro al Comune: si punta ad implementare gli scambi culturali e commerciali

L’ambasciatrice lituana in Italia, Dalia Kreiviene, ha compiuto una visita istituzionale presso la sede del Comune di Caserta, dove è stata ricevuta dal vicesindaco, Emiliano Casale. La delegazione era composta anche dall’addetto commerciale dell’ambasciata lituana in Italia, Laura Šereniene, dall’assistente dell’ambasciata lituana in Italia, Viktorija Safranaviciute, dal console onorario a Napoli della Repubblica di Lituania in Italia, Vincenzo Russo. Presenti all’incontro anche il presidente di Asso Artigiani Imprese Caserta, Nicola De Lucia, accompagnato dai due dirigenti dell’associazione, Mariano De Martino e Salvatore Armano.

Il vicesindaco Casale e l’ambasciatrice Kreiviene hanno discusso di future collaborazioni tra la Lituania e Caserta, soprattutto sotto il profilo degli scambi culturali, del turismo, e dei rapporti commerciali, che in buona parte si basano su prodotti alimentari. Il vicesindaco ha illustrato all’ambasciatrice l’importante patrimonio storico, artistico e culturale che caratterizza la città di Caserta e il territorio circostante, con particolare attenzione sulla Reggia, sul complesso monumentale del Belvedere di San Leucio e la straordinaria storia della città Utopica di Ferdinando IV di Borbone, e sul Borgo medievale di Casertavecchia.

Casale ha dato appuntamento all’ambasciatrice per un nuovo incontro a Caserta, al fine di conoscere meglio il territorio e lavorare su progetti comuni da portare avanti nel prossimo futuro.