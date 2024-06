Caserta: ecco come battere i disagi dovuti alle temperature elevate Il consorzio di bonifica del bacino Inferiore Volturno aumenta i tempi di erogazione dell'acqua

Il consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno comunica che a cominciare da oggi 25 giugno 2024, la distribuzione irrigua negli impianti in destra Volturno (Mazzafarro) e sinistra Volturno (Santa Maria la Fossa) sarà articolata su 16 ore giornaliere anziché 12, con avvio alle ore 6.00 e fino alle ore 22.00.

La modifica dell’orario sarà attuata in via sperimentale per contrastare gli effetti delle temperature elevate e della straordinaria siccità di questo periodo, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica.

A tal proposito l’ente di bonifica comunica che sensi dell’articolo 12 del vigente regolamento Irriguo, il piano di erogazione, compatibilmente con la disponibilità di acqua o per esigenze di funzionamento degli impianti, potrà prevedere un programma di turnazione nella distribuzione, di cui sarà data preventiva comunicazione all’utenza.

Il personale del consorzio generale di bonifica del bacino Inferiore del Volturno è disponibile a fornire chiarimenti o elementi utili a rendere