Buoni libro, da mercoledì 24 luglio via libera alla presentazione delle domande I contributi a disposizione delle famiglie: ecco tutte le modalità per ottenerli

Dalle ore 12 di mercoledì 24 luglio sarà possibile presentare le istanze relative al contributo “Buoni libro” per l’anno scolastico 2024/2025, a titolo di parziale copertura delle spese da sostenere per l’acquisto dei libri di testo per le Scuole Secondarie di I e II Grado presenti sul territorio comunale. I destinatari sono gli alunni delle Scuole Secondarie di I Grado (Scuole Medie) e di II Grado (Istituti Superiori) con sede nella città di Caserta, appartenenti a famiglie con un ISEE, in corso di validità, il cui valore rientra in una delle seguenti fasce:

• Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;

• Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.

Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE di Fascia 1. Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le risorse residue, se disponibili, saranno destinate anche alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE di Fascia 2. L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente on-line, pena l’inammissibilità, secondo la procedura telematica dedicata, disponibile sul sito del Comune di Caserta al seguente indirizzo: https://servizionline.comune.caserta.it (“Domanda online Buono Libri a. s. 2024/2025”).

Non saranno ritenute valide le richieste in forma cartacea e/o inviate a mezzo mail e/o pec. I richiedenti devono essere necessariamente in possesso di una delle seguenti identità digitali:

• SPID: Sistema Pubblico d'Identità Digitale

• CIE: Carta d'Identità Elettronica

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 6 settembre 2024.

L’istanza può essere inoltrata dal genitore o dagli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero dallo stesso studente se maggiorenne. All’invio della richiesta il sistema genererà un numero di protocollo da conservare per ogni riferimento successivo ed attestante l’avvenuta presentazione della domanda. Nel caso di valore ISEE pari a euro zero, pena l'esclusione dal beneficio, è necessario attestare le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.

“Quest’anno – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – ci siamo mossi con largo anticipo, aprendo già a luglio i termini per la presentazione delle domande. Ogni anno siamo riusciti ad anticipare i tempi, perché per noi i buoni libro rappresentano uno strumento fondamentale per dare una mano a chi ha più bisogno”.

“I buoni libro – ha aggiunto l’assessore alla pubblica istruzione, Enzo Battarra – mettono l’accento sull’attenzione che questa Amministrazione riserva al tema dell’istruzione e dell’assistenza alle persone che necessitano di un sostegno. Voglio ringraziare gli uffici comunali, che quest’anno ci hanno consentito di essere ancora più veloci e di fornire le risposte necessarie ai tanti cittadini casertani che attendevano i buoni”.