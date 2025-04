Maltrattamenti e lesioni: 56enne arrestato per evasione dai domiciliari Misura aggravata e carcere

Poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Marcianise hanno arrestato un 38enne nordafricano, perché condannato a oltre 2 anni di reclusione dal tribunale di Siracusa, in quanto, dal 2023, ha commesso reati legati al fenomeno dell’immigrazione clandestina. All’esito delle formalità, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Un altro uomo, italiano di 56 anni, è stato arrestato per essere evaso più volte dalla detenzione domiciliare cui era sottoposto, per una condanna per maltrattamenti e lesioni. La misura è stata aggravata ed è stato associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ove continuerà a scontare la pena.