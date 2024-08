Caserta, professori e generali nella nuova "mini giunta" nominata dal sindaco Marino: esecutivo ristretto e di alto profilo, ora subito al lavoro per la città

Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha provveduto a nominare la nuova giunta comunale. Fanno parte dell’esecutivo della città la professoressa Maria Gabriella Grassia, ordinaria di Statistica Sociale e Sanitaria presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università “Federico II” di Napoli, che assumerà anche il ruolo di vicesindaco; il generale di divisione dei Carabinieri in ausiliaria Antonio Sessa, già comandante provinciale dei Carabinieri di Bari, comandante della Regione Carabinieri “Abruzzo”, direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, con competenza internazionale in ambito Interpol, Europol e Schengen; il professore Massimiliano Rendina, associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania, “Luigi Vanvitelli”; il dottore commercialista Carmine Lasco, esperto soprattutto in finanza degli enti locali.

“Abbiamo formato, così come avevamo stabilito con i gruppi consiliari, una giunta ristretta e di alto profilo, - ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino - che possa lavorare nella maniera migliore sui temi più urgenti per la nostra città. Ringrazio i gruppi consiliari e i partiti di maggioranza, che hanno avuto fiducia nella mia persona. Sono tutte scelte operate direttamente da me: ho inteso puntare su figure autorevoli del mondo accademico, delle professioni e delle istituzioni militari. Ho fortemente voluto che a ricoprire il ruolo di vicesindaco fosse la professoressa Grassia, una docente di grande qualità, che avrà un’attenzione particolare nei confronti delle politiche sociali, della parità di genere, dell’inclusione sociale, della tutela nei confronti delle persone più deboli, che è da sempre la nostra priorità”.