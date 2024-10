La salute psico-fisica del bambino al centro del congresso a Caserta Organizzato dall’Unità operativa di Pediatria dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.

Le novità di ultima generazione nei percorsi diagnostici e terapeutici delle patologie del bambino domineranno il Congresso “Giornate Pediatriche Casertane”, patrocinato dall’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta e organizzato dall’Unità operativa complessa di Pediatria, diretta dal prof. Felice Nunziata, presidente del meeting.

L’appuntamento è per domani, sabato 5 ottobre, al Grand Hotel Vanvitelli, con inizio dei lavori alle ore 9.

Il simposio scientifico riunirà specialisti provenienti da tutta Italia e sarà articolato in quattro sessioni formative: attualità in pediatria, alimentazione, emergenza-urgenza, problemi emergenti.

I relatori si confronteranno su un fitto programma tematico, tra cui la medicina di precisione come sfida per il futuro, l’artrite reumatoide, la vaccinazione antipneumococcica, la nutrizione e lo svezzamento del pretermine, le allergie alimentari, la sincope, le urgenze otorinolaringoiatriche, la gestione dei disturbi atipici della malattia da reflusso gastroesofageo, la gestione del dolore in età pediatrica. Un’attenzione particolare sarà riservata al settore della neuropsichiatria infantile, con un focus sul delicato argomento dell’abuso e del maltrattamento dei minori.

Le sessioni congressuali coinvolgeranno anche gli specializzandi, evidenziando il prezioso contributo dei giovani medici, e valorizzeranno il punto di vista dell’infermiere sui singoli temi, confermando l’importanza, nella pratica assistenziale, dell’alleanza medico-infermieristica per assicurare l’efficacia delle cure rivolte ai piccoli pazienti.

“Il tradizionale appuntamento annuale con le Giornate Pediatriche Casertane -sottolinea il direttore dell’Uoc di Pediatria dell’AORN di Caserta- consentirà un dibattito ampio e approfondito tra esperti sulle best practices che possiamo mettere in campo per rispondere adeguatamente ai bisogni di salute della popolazione pediatrica, alla luce dei nuovi scenari diagnostici, terapeutici, tecnologici, assistenziali”.

Il Congresso sarà inaugurato dal saluto delle autorità e dal messaggio di benvenuto dei direttori generale, sanitario, amministrativo dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, Gaetano Gubitosa, Angela Annecchiarico, Amalia Carrara.