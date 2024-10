Notifiche digitali: l'Asl di Caserta aderisce alla piattaforma nazionale Un servizio che permette di inviare comunicazioni con valore legale in modo sicuro e tracciabile

L'Asl di Caserta ha aderito alla piattaforma Send (Servizio notifiche digitali), un sistema che semplifica l'invio di notifiche a valore legale. La piattaforma, infatti, permette di inviare comunicazioni con valore legale in modo sicuro e tracciabile, utilizzando canali digitali come Pec, App IO, e-mail, SMS, o, se necessario, tramite raccomandata.

L’Asl Caserta è tra le prime aziende sanitarie d’Italia ad utilizzare Send. Send è infrastruttura digitale realizzata da PagoPA S.p.A., insieme al dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del Pnrr, che offre alle Pubbliche Amministrazioni un sistema standard per rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti amministrativi. L'uso di SEND riduce tempi e costi, garantendo sicurezza e tracciabilità nelle notifiche, in linea con le politiche di modernizzazione promosse dal Pnrr.

Questo passaggio rappresenta un ulteriore step dell’Asl Caserta nel processo di transizione digitale dei propri servizi.

Con l’adozione di Send da parte dell’Asl Caserta; a partire dall’invio delle notifiche degli accertamenti relativi ai ticket evasi, i cittadini che lo desiderano potranno scegliere di gestire queste comunicazioni a valore legale interamente in digitale, dalla ricezione al pagamento dei relativi importi ed evita al cittadino di doversi recare presso gli sportelli postali per ritirare la raccomandata, nei casi frequenti di assenza dal domicilio al momento della consegna.

Send permette inoltre di risparmiare sui costi di notifica, afferma Domenico Liotto, responsabile dell’ufficio centrale recupero ticket: infatti, in caso di notifica digitale (Pec; App_Io) sarà applicato a carico del destinatario solo il costo base, pari ad 1 euro + Iva, a copertura dei costi sostenuti dalla piattaforma, mentre nel caso di notifica cartacea al costo base dovrà essere aggiunto il costo di affrancatura della raccomandata con avviso di ricevimento, Pertanto, il ricevimento tramite canale digitale permette al cittadino un risparmio di oltre 5 euro per ogni notifica rispetto alla consegna tradizionale.