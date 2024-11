Crisi del prezzo del latte di bufala: confronto chiarezza al Cna di Caserta "Le proposte per difendere la mozzarella di bufala degli allevatori e dei trasformatori artigianali"

"Facciamo chiarezza sulla crisi del prezzo del latte di bufala. Le proposte per difendere la mozzarella di bufala degli allevatori e dei trasformatori artigianali".

E' il tema della conferenza stampa in programma stamane dalle ore 11:30 nella sede della Cna a Caserta, in via Carlo Santagata, 19. Intervengono: Adriano Noviello coordinamento Salviamo le Bufale, Gianni Fabbris segretario generale altragricoltura Cssa, Francesco Geremia segretario Cna Campania Nord.