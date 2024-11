Natale, riunito il Tavolo del turismo: "Iniziative per promuovere Caserta" Incontro tra i rappresentanti del Comune e delle associazioni di categoria

Presso la sala giunta del Comune, si è riunito nuovamente il Tavolo del turismo della città di Caserta. È stata l’occasione per riprendere un percorso condiviso tra istituzioni, associazioni di categoria e datoriali, con la finalità di elaborare politiche di promozione territoriale e strategie di sviluppo economico e turistico. Al tavolo, presieduto dal sindaco Carlo Marino, erano presenti: l’assessore alla Programmazione dello Sviluppo Produttivo, Carmine Lasco, l’assessore al Benessere Turistico della città, Massimiliano Rendina, il presidente della Commissione consiliare Turismo, Pasquale Antonucci, e i rappresentanti di Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Fiavet e Reggia di Caserta.

Durante l’incontro si è discusso delle iniziative da calendarizzare in occasione delle prossime festività natalizie. Tutti i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia, proponendo un cartellone unico degli eventi, mettendo in campo tutte le strategie necessarie per favorire un aumento del numero dei visitatori in città. Il sindaco Marino ha rimarcato che l’Amministrazione sta effettuando una serie di iniziative volte a una crescita della città sotto il profilo del decoro urbano. In tal senso, è stata ricordata l’attività in corso per quel che concerne la cura del verde e la potatura degli alberi, il potenziamento del sistema della pubblica illuminazione. Inoltre, Marino ha comunicato che sono stati aggiudicati i lavori per la manutenzione e la riqualificazione delle strade e dei marciapiedi. Il primo cittadino, poi, ha annunciato l’entrata in vigore del contributo di soggiorno per il prossimo mese di gennaio.

“Sono felice – ha spiegato il sindaco Marino – che il Tavolo del Turismo abbia ripreso la propria attività, in un clima propositivo e di grande condivisione. Anche quest’anno, come sempre, riusciremo tutti insieme a proporre eventi interessanti per la città. A tal proposito, siamo in attesa che la Regione ci finanzi il progetto Comunalia, che ci consentirebbe di organizzare iniziative di ottimo livello. Sono convinto che, con il contributo di tutti, riusciremo a raggiungere traguardi importanti. È necessario che ognuno faccia la propria parte, nell’esclusivo interesse della comunità”.