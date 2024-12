Presidente De Luca al Consorzio di Bonifica Volturno: ora autosufficienza idrica Todisco: “Con l’impianto irriguo collettivo del settore ‘Zona Orientale’ diamo un grande contributo”

“Una bella giornata, per tutti. Per il territorio, per l’agricoltura, per i cittadini”. Cosi Vincenzo De Luca a Sessa Aurunca, nell’Aula consiliare all’iniziativa organizzata per la presentazione del “Progetto di ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento dell’impianto irriguo della zona orientale”, l’iniziativa è organizzata dal Consorzio di Bonifica Volturno.

I lavori aperti dai saluti istituzionali di Lorenzo Di Iorio, Sindaco Sessa Aurunca, e di Gennaro Oliveiro, Presidente Consiglio regionale della Campania e del Prefetto Lucia Volpe.

“L’impianto – ha detto De Luca – assicurerà sicurezza alle persone e sarà volano per il territorio. E’il tassello di una scelta strategica della Regione: arrivare all’autonomia, alla autosufficienza idrica. Un immane lavoro, siamo partiti e lo porteremo a termine. Il nostro obiettivo è lavorare su questi grandi progetti senza farci distratte dalle chiacchiere romane, dalla politica politicante”.

“L’autonomia idrica della Regione – ha sottolineato – per l’acqua potabile, per l’uso agricolo e per i servizi. E’la sfida che vogliamo vincere, per i nostri giovani, le famiglie, le imprese”.

Il Presidente ha ricordato l’impegno della Regione “in questa partita, e per superare la questione della siccità, ci sono circa 3 miliardi di euro da usare ed in agenda grandi interventi su tutto il territorio e fra questi la diga di Campolattaro” ed ancora “il lavoro per rilanciare e valorizzare i consorzi”. Dopo aver sottolineato l’impegno di Todisco ha ricordato di “aver superato una vecchia logica che vedeva i Consorzi come carrozzoni per trasformali in strumenti operativi sani”.

“Una grande giornata, un onore per il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ospitare il Presidente De Luca per la consegna dei lavori dell’invaso di Sessa Aurunca” ha rilanciato Francesco Todisco, commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Volturno.

“La ristrutturazione dell'impianto irriguo collettivo del settore "Zona Orientale", si inserisce in un più ampio programma di razionalizzazione e riorganizzazione degli schemi distributivi degli attuali settori "Aurunco" "Cellole" e "Zona Orientale". L'intervento è finanziato dalla Regione Campania per circa 7,7 milioni di euro e si inserisce nella strategia volta alla realizzazione di interventi che conferiscono una maggiore autonomia e resilienza al territorio regionale”.

Todisco ha ricordato la grande tradizione delle bonifiche nel territorio, i ritardi di alcuni anni e “l’attività di rilancio che ci vede in prima linea come Consorzio Volturno anche per tenere insieme territori, esigenze, programmazioni”.

“Oggi siamo impegnati in grandi progetti, circa 100 milioni, che contribuiranno a cambiare il volto della Regione ed a costruire l’autonomia idrica della Campania. Abbiamo risanato i conti, era la precondizione per partire, recuperato credibilità con i consorziati ed i comuni, coinvolto le associazioni su grandi progetti di monitoraggio”.

“Il nostro lavoro, che vive sulle intuizioni del Presidente De Luca, rappresenta risposte per gli agricoltori, per quanti hanno a cuore la sicurezza del territorio, per chi qui vuole investire” ha concluso.

"Grazie all' efficientamento organizzativo ed alle scelte operative della Regione per la realizzazione di nuove infrastrutture idrauliche tra cui gli invasi, i Consorzi di bonifica della Campania si pongono all'avanguardia nell'aumentare la resilienza dei territori alla crisi climatica, forti anche della capacità di autoprodursi il 40% dell'energia rinnovabile necessaria, garantendo maggiore sicurezza all'economia agricola ed alle comunità" ha aggiunto il direttore generale ANBI, Massimo Gargano, intervenuto a Sessa Aurunca.