Rigenerazione urbana, dalla Regione 18 milioni e mezzo al Comune di Caserta Nell'ambito del progetto Prius: la soddisfazione del sindaco Carlo Marino

La città di Caserta è risultata destinataria di risorse per oltre 18,5 milioni di euro nell’ambito del Progetto PRIUS (Programmi di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile). L’ufficialità è stata comunicata durante una conferenza stampa tenutasi presso la sede della Regione Campania, e che ha visto la partecipazione del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, del sindaco di Caserta, Carlo Marino, presente anche in veste di presidente Anci Campania, e dei sindaci delle altre città che fanno parte del programma. Accanto al sindaco Marino anche gli assessori comunali alle Finanze, Carmine Lasco, e all’Urbanistica, Massimiliano Rendina.

Si tratta di un investimento che fa parte della nuova programmazione avviata dalla Regione Campania per quel che concerne i fondi FESR 2021-2027 – Obiettivo Specifico 5.1, che prevede la promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, della cultura, del patrimonio naturale, del turismo sostenibile e della sicurezza nelle aree urbane.

Caserta fa parte delle 23 “Città polo” sulle quali la Regione ha inteso investire importanti risorse, individuando la dimensione urbana come motore dello sviluppo regionale. Grazie al PRIUS sarà possibile, inoltre, realizzare progetti nel campo del risanamento idrogeologico, della rigenerazione urbana, dell’efficientamento energetico, della riqualificazione delle scuole. Già a partire dal 2025 potranno essere presentati progetti e le opere dovranno necessariamente concludersi entro il 31 dicembre 2029.

“Il PRIUS – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – rappresenta una grande opportunità per la nostra città, che avrà la possibilità di effettuare importanti investimenti in molteplici ambiti e su tutto il territorio. Siamo stati capaci ancora una volta di intercettare finanziamenti, che ci consentiranno di proseguire nell’opera di rigenerazione urbana che abbiamo già iniziato ormai da diversi anni e che cambierà il volto della città. Ringrazio la Regione Campania, e in particolare il presidente De Luca, per l’attenzione dimostrata nei confronti della città di Caserta, che nell’ambito del programma PRIUS riveste un ruolo di primo piano”.