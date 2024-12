Installate le nuove rampe per disabili al Belvedere di San Leucio Donate dalla fondazione "Le quattro stelle", in collaborazione con il Rotaract e il Comune

Sono state installate le nuove rampe per disabili al Belvedere di San Leucio, donate dalla Fondazione “Le Quattro Stelle ETS”, in collaborazione con il Rotaract Club Caserta “Reggia” e il Comune di Caserta, e che vanno a implementare il progetto di inclusione sociale “Mappa delle Stelle”. Rotaract e Fondazione, infatti, cooperano nella creazione della Mappa per l’Inclusione sociale, volta all’abbattimento delle barriere architettoniche in città. Con questa iniziativa si punta a rendere ancora più accessibile a tutti i visitatori una parte fondamentale del bene Unesco della città di Caserta.

All’inaugurazione delle rampe, che sono rimovibili e quindi utilizzabili in ogni area del Belvedere, erano presenti il sindaco di Caserta, Carlo Marino, la Vicesindaca, Maria Gabriella Grassia, il consigliere comunale delegato di zona, Donato Tenga, il presidente della Fondazione “Le Quattro Stelle”, Gianluigi Passarelli, il presidente del Rotaract Club Caserta Reggia per l’anno 2023/2024, Sebastiano Parillo, la direttrice del Belvedere di San Leucio, Ezia Pamela Cioffi.

“Con questa iniziativa – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – dotiamo il nostro Belvedere di San Leucio di strumenti in grado di rendere la struttura, che è una componente fondamentale del bene Unesco della città di Caserta, ancora più accogliente e fruibile da parte di tutti. Ringrazio la Fondazione “Le Quattro Stelle” e il Rotaract Club Caserta Reggia per l’impegno profuso, rendendo possibile l’installazione delle rampe per disabili, e il Consigliere comunale Donato Tenga, sempre attento alla tutela e alla cura del Belvedere di San Leucio e alle borgate di San Leucio, Briano e Vaccheria. Come Amministrazione abbiamo realizzato molti interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, a partire dai marciapiedi, che sono tutti dotati di percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti, e sono in fase di attuazione diversi progetti, nell’ambito del Pnrr e non solo”.

“Per il Belvedere di San Leucio – ha aggiunto il consigliere comunale delegato per le frazioni di San Leucio, Vaccheria e Briano, Donato Tenga – è un passo molto importante, una tappa fondamentale per garantire la massima accessibilità del sito. Abbiamo lavorato in maniera molto fruttuosa con la Fondazione ‘Le Quattro Stelle’ e il Rotaract, dimostrando quanto sia importante sviluppare sinergie tra l’Amministrazione e le realtà associative e del Terzo Settore del territorio. Ognuno deve fare la propria parte per garantire la tutela e lo sviluppo della città e in particolare di un luogo meraviglioso quale il Belvedere di San Leucio, simbolo della cultura della nostra città, ma anche straordinario asset turistico per l’intero territorio”.

“Un’altra centrale tappa della “Mappa delle Stelle” - ha dichiarato il presidente della Fondazione “Le Quattro Stelle”, Gianluigi Passarelli - con la quale la Fondazione ‘Le Quattro Stelle’ mira ad abbattere le barriere architettoniche nella città di Caserta, rendendola ancora più inclusiva. In questo caso, siamo intervenuti su un bene patrimonio Unesco con una cooperazione pubblico-privato, così come previsto dalla convenzione di Faro e dal Codice del Terzo Settore. Mi preme ringraziare non solo il Rotaract ma soprattutto l’amministrazione comunale, in particolare il consigliere Donato Tenga, che con dedizione e competenza ha sempre tenuto a cuore le particolari esigenze di San Leucio”.