La lotta contro la brucellosi bufalina: prevenzione e cooperazione Il messaggio del commissario straordinario nazionale per l'eradicazione

La lotta contro la brucellosi bufalina passa attraverso la prevenzione e la cooperazione tra istituzioni e allevatori.

Questo il messaggio del commissario straordinario nazionale per l'eradicazione della brucellosi e della Tbc bufalina, Nicola D'Alterio, intervenuto a un incontro organizzato da Coldiretti Campania a Pastorano.

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi allevatori bufalini, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla gestione della malattia e le azioni da intraprendere per ridurre l'incidenza nei territori.

Durante il suo intervento, D'Alterio ha sottolineato l'importanza del ruolo degli allevatori nella lotta alla brucellosi: "La sconfitta della brucellosi è possibile grazie agli allevatori. Non servono supereroi, basta applicare correttamente le leggi e mantenere alta la guardia", ha dichiarato il Commissario, facendo riferimento alla riduzione dell'incidenza della malattia, passata dal 20% al 9%, pur restando lontani dall'obiettivo del 2% fissato per il 2009.

L'incontro è stato anche l'occasione per il Direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda, di ribadire l'importanza della cooperazione con tutti gli attori coinvolti: "Siamo pronti al dialogo con le istituzioni, gli allevatori e gli organi di controllo. Serve maggiore attenzione ai servizi veterinari per evitare il contagio nelle zone indenni", ha dichiarato Loffreda, sottolineando l'importanza della sinergia tra tutti i soggetti coinvolti.

Il convegno ha visto anche l'intervento della componente scientifica, con Maria Ottaiano e Domenico Vecchio dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici, che hanno illustrato gli sviluppi della ricerca epidemiologica e le misure da adottare per monitorare e prevenire la diffusione della malattia.

La brucellosi, una malattia infettiva che colpisce diverse specie animali, inclusi bovini e bufalini, è anche un rischio per la salute pubblica, dato che può essere trasmessa all'uomo. L'eradicazione della malattia è quindi essenziale per garantire la sicurezza alimentare e la salute della popolazione.

Il presidente di Coldiretti Caserta, Enrico Amico, ha ricordato l'arrivo degli indennizzi per gli allevatori che hanno subito danni economici a causa della brucellosi, una richiesta di Coldiretti che è stata accolta positivamente dalla Giunta regionale della Campania.

L'incontro ha visto anche la partecipazione di rappresentanti di altre realtà di settore, tra cui il presidente dell’Anasb, Gabriele Di Vuolo, il presidente dell’Arac Davide Minicozzi, Marco Nobis consigliere del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop e presidente del Consorzio della Ricotta di Bufala Campana Dop, e Davide Letizia della Consulta Bufalina Coldiretti, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente del citato consorzio Mozzarella Dop, importante attore della filiera alimentare, soprattutto per quanto riguarda la provincia di Caserta.

Le conclusioni sono state affidate al presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, che ha ribadito l'importanza di un impegno condiviso per costruire un futuro migliore, salvaguardando la salute pubblica, la sanità degli animali e il reddito degli allevatori. La lotta contro la brucellosi bufalina continua, con l'obiettivo di rendere la Campania e l'intera filiera zootecnica sempre più sicure e sostenibili.