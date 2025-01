Jabil e Softlab, otto ore di sciopero per riavviare le trattative Conto alla rovescia già iniziato da parte delle aziende per procedere all'azzeramento dei dipendenti

"Oggi a Caserta e provincia è in corso uno sciopero di 8 ore, finalizzato a riavviare le trattative per il rinnovo del CCNL dei metalmeccanici e a richiamare l'attenzione del governo e delle istituzioni sulla grave crisi che sta colpendo il territorio casertano, con particolare riferimento alle aziende Jabil e Softlab". Lo dichiarano Crescenzo Auriemma e Ciro Pistone, rispettivamente segretario generale Uilm Campania e segretario generale Uilm Caserta, aggiungendo che oltre allo sciopero è previsto un corteo dei lavoratori con partenza dalla stazione ferroviaria di Caserta, che terminerà davanti alla sede dell'Unione industriali.

"Jabil - proseguono i due sindacalisti - ha avviato la procedura di licenziamento collettivo, aprendo una finestra di 75 giorni per individuare soluzioni che evitino il dramma occupazionale. Per Softlab, invece, gli ammortizzatori sociali stanno per scadere, ma al momento non sono state messe in campo strategie risolutive, mentre permane una forte sofferenza produttiva nell'indotto di Stellantis".

"La manifestazione - spiegano Auriemma e Pistone - culminerà presso la sede dell'Unione Industriali di Caserta, con l'auspicio che quest'ultima si attivi per favorire la ripresa del tavolo negoziale sul contratto nazionale e, al contempo, eserciti pressione sul governo affinché vengano trovate soluzioni concrete per salvaguardare le prospettive produttive e occupazionali di Jabil e Softlab".