Cura degli allevamenti montani: in vigore il nuovo manuale operativo Identificazione e registrazione. Coldiretti Caserta in prima linea

La federazione provinciale coldiretti Caserta, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo manuale operativo per la gestione del sistema (Identificazione e registrazione), organizza un incontro operativo volto a definire le azioni necessarie per il supporto e la salvaguardia degli allevamenti nelle zone montane.



L’incontro si terrà il 21 gennaio 2025, alle ore 10:30, presso la sede Coldiretti di Alife, situata sulla strada provinciale Alife - Piedimonte, e vedrà la partecipazione di dirigenti ASL, sindaci e presidenti dei parchi e delle comunità montane.



"E' un incontro fondamentale" - ha spiegato il direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli - " in modo tale da coordinare gli interventi a sostegno delle aziende zootecniche montane".



"Vogliamo implementare una gestione attenta e integrata delle risorse agricole e delle pratiche di pascolo", ha concluso Miselli, firmatario della lettera inviata ad allevatori ed istituzioni.



Il Sistema I&R, di fondamentale importanza per il settore zootecnico, riguarda la verifica della corretta registrazione delle aziende e l’identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. Tale sistema prevede, tra le altre cose, il controllo della documentazione e delle registrazioni effettuate nelle banche dati zootecniche nazionali, nonché la verifica, in azienda e sugli animali, della coerenza delle informazioni rispetto a quanto riportato nelle banche dati ufficiali.



In particolare, l’attività di controllo si concentra sull’accertamento che le informazioni registrate siano rispondenti alla normativa vigente, garantendo così la tracciabilità e la regolarità delle pratiche zootecniche. Il personale preposto ai controlli eseguirà verifiche accurate in azienda, per assicurarsi che le registrazioni e le identificazioni siano conformi alle disposizioni nazionali e che le informazioni contenute nelle banche dati siano corrette e aggiornate.



Il presidente Enrico Amico, in nome di tutta la Coldiretti Caserta, invita le autorità competenti e gli attori locali a partecipare all’incontro. "E' il modo migliore per trovare una soluzione giusta per tutelare il comparto dell'allevamento nelle zone montane. E' un ambito strategico per il nostro territorio e per l’economia locale", ha concluso Amico