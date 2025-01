Coldiretti Caserta e allevatori di Campania Molise: patto di sinergia Insieme per il benessere degli animali

Davvero una grande partecipazione si è registrata per il corso di benessere animale, organizzato dall'associazione Allevatori Campania Molise in collaborazione con Coldiretti Caserta, presso la sala consiliare di Alife.

L’evento ha visto una presenza numerosa da parte degli allevatori della zona, desiderosi di approfondire le tematiche legate al miglioramento delle condizioni di vita degli animali e alle normative in materia di benessere animale.

Il direttore della federazione Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli, insieme al Direttore dell'associazione Allavatori Campania Molise, Augusto Calbi, hanno aperto l’incontro portando i saluti agli allevatori presenti. Un momento importante di formazione e aggiornamento, in cui si è discusso delle pratiche migliori da adottare per garantire una gestione adeguata degli animali negli allevamenti.

Tra gli intervenuti, anche il segretario di zona di Alife, Giuseppina Loffreda, e Vincenzo Zappoli, che hanno sottolineato l'importanza di iniziative come questa, che promuovono una maggiore consapevolezza e cultura del benessere animale sul territorio.

L’evento ha rappresentato un'opportunità fondamentale per gli operatori del settore per confrontarsi e aggiornarsi sulle novità normative e sulle best practices del settore, consolidando ulteriormente il legame tra Coldiretti Caserta e gli allevatori locali.