Da Pasqua fino a maggio Caserta ospiterà eventi e manifestazioni culturali Finanziati progetti per 250mila euro nell'ambito della rassegna "Comunalia"

Nel periodo compreso tra Pasqua (20 aprile) e la fine del mese di maggio, la città di Caserta avrà la possibilità di realizzare una serie di eventi di carattere culturale, grazie a circa 250mila euro di finanziamenti relativi al progetto “Comunalia: teatro, arte e tradizioni”. Entro 7 giorni dovranno pervenire proposte per mettere in campo progetti rispondenti al bando già pubblicato lo scorso 14 gennaio sul sito del Comune di Caserta, teso proprio a raccogliere idee da parte di soggetti che vorranno realizzare eventi rispondenti a quanto previsto dall’avviso pubblico.

Questo è stato uno degli argomenti di cui si è discusso nel corso della riunione del Tavolo del Turismo, tenutasi presso la sala giunta, presieduta dall’assessore alla programmazione dello sviluppo produttivo e alle finanze, Carmine Lasco, e che ha visto la presenza dell’assessore al benessere turistico della città, Massimiliano Rendina, dell’assessore alla polizia municipale, al traffico e alla viabilità, Antonello Sessa, del presidente della commissione consiliare Turismo, Pasquale Antonucci, e di rappresentanti di Confcommercio, Confindustria, Fiavet e Reggia.

"Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi, sottolineando l’importanza di programmare con largo anticipo gli eventi da organizzare in città e la necessità della presenza di Caserta, con le istituzioni, le associazioni di categoria e gli operatori del settore turistico, alle fiere nazionali e internazionali. A tal proposito, l’Assessore Lasco ha confermato che la città di Caserta sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), che si terrà a Napoli dal 13 al 15 marzo prossimi, e ha invitato i presenti al Tavolo a partecipare e a collaborare nelle attività di promozione della città e delle sue numerose bellezze - si legge nella nota del municipio -. Nell’ottica di partire con largo anticipo per quel che concerne le attività organizzative, l’assessore Lasco ha chiesto ai partecipanti al Tavolo di portare, in occasione della prossima riunione, delle proposte relative ad eventi da poter svolgere durante le prossime festività natalizie. Infine, è stata affrontata anche la questione delle DMO (Destination Management Organization), nuovo strumento per la gestione strategica delle politiche del turismo, che presto sarà operativo anche in Campania. Si è convenuto di aprire un confronto con l’assessorato regionale al Turismo, così da concordare le strategie da mettere in campo per la città di Caserta e per i territori limitrofi".

“Sappiamo quanto sia importante – ha spiegato l’assessore alla Programmazione dello Sviluppo Produttivo e alle Finanze, Carmine Lasco – partire con largo anticipo per organizzare manifestazioni di livello, che siano in grado di portare in città tanti turisti, facendoli restare qui per diversi giorni. Continuiamo il lavoro in sinergia con tutte le associazioni di categoria, gli operatori del settore e la Reggia, per imprimere una svolta alle politiche del turismo del territorio. Nel 2025 avremo tanti eventi e il nostro obiettivo è quello di organizzare iniziative culturali durante tutto l’anno. A breve affronteremo, insieme alla Regione e a tutti i componenti del Tavolo del Turismo, il tema delle DMO, che rappresenteranno una svolta, anche per la nostra città, nella gestione del comparto turistico”.