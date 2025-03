Consiglio unitario della mobilitazione agricoltori e pescatori incontra il M5S Preparativi in vista dell’evento pubblico del 19 marzo in piazza Montecitorio

Il consiglio unitario della mobilitazione degli agricoltori e pescatori italiani contro la crisi - in vista dell’evento pubblico del 19 marzo in Piazza Montecitorio - ha chiesto di incontrare tutti i gruppi politici della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica al fine di sollecitare la dichiarazione dello stato di crisi dei settori dell’agricoltura e della pesca con particolare riguardo per le piccole e medie imprese.

Nel novero degli appuntamenti già fissati, il consiglio unitario ha incontrato oggi una delegazione del Movimento Cinque Stelle, presenti Giuseppe Conte e Stefano Patuanelli, la senatrice Gisella Naturale, vicepresidente della Commissione attività produttive del Senato, il senatore Mario Turco del Comitato economico del M5S, il deputato Alessandro Caramiello, capogruppo alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

Marco Facchini e Nevio Torresi, a margine dell’incontro hanno dichiarato: “Si è trattato di un confronto proficuo, nel quale come Consiglio Unitario abbiamo precisato le ragioni che sostengono la necessità di provvedimenti straordinari in favore delle piccole e medie aziende agricole e della pesca, colpite da una crisi gravissima, motivazioni che sembrano essere state ben comprese dal presidente Conte e dall’ex ministro alle Politiche agricole Patuanelli. Attendiamo che – continuano Facchini e Torresi – alle parole seguano i fatti”.

Quello con il Movimento Cinque Stelle è solo il primo di una serie di incontri con i gruppi politici e le segreterie di partito con il Consiglio Unitario della Mobilitazione degli agricoltori e pescatori italiani contro la crisi: “Altri incontri sono previsti a breve – hanno affermato Facchini e Torresi – tanto con gruppi politici che sostengono il Governo che con partiti di opposizione.”