Alta volocità Napoli-Bari, Corrado Giardina: "Caserta estromessa" L'appello del candidato alla presidenza della regione Campania Corrado Giardina

Una richiesta di incontro urgente al ministro Matteo Salvini è stata inviata dal presidente di Popolo e Libertà Corrado Giardina, candidato governatore della Regione Campania, attraverso una lettera aperta per affrontare il delicato tema della Napoli-Bari. «Non è possibile estromettere la provincia di Caserta dall’alta velocità - ha evidenziato l’imprenditore casertano - dal momento che questo significa penalizzare un territorio che vede nella circolazione degli uomini e delle merci uno dei suoi asset di sviluppo.

In più si va a penalizzare il turismo rendendo meno agevole l’arrivo alla Reggia di Caserta. Come Popolo e Libertà abbiamo promosso una petizione per chiedere che Caserta possa avere una fermata dell’alta velocità senza costringere i nostri concittadini a doversi spostare a Benevento o ad Afragola.

Tagliare fuori Caserta dall’alta velocità significa penalizzare cittadini, professionisti, imprese che quotidianamente sfruttano la linea per i loro spostamenti professionali e rallentare la crescita turistica di questo territorio».