Albo medici chirurghi e odontoiatri Caserta: importante traguardo raggiunto Cerimoni all'auditorium della provincia

Martedì 6 maggio, alle 15.30, all'uditorium della provincia di Caserta in via Ceccano, si terrà la cerimonia di premiazione organizzata dall’ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Caserta per celebrare i professionisti che hanno raggiunto i traguardi dei 50 e dei 40 anni di iscrizione all’albo.

Saranno 31 i medici e odontoiatri premiati per i cinquant’anni di carriera, ai quali verrà consegnata la medaglia come segno di riconoscenza per il lungo e appassionato servizio alla professione.

Riconoscimenti anche per 90 medici che festeggiano quarant’anni di iscrizione, ai quali sarà conferita una pergamena celebrativa.

Alla cerimonia prenderanno parte anche i familiari dei premiati. A fare gli onori di casa sarà il presidente Carlo Manzi, insieme con l’intero consiglio direttivo dell’ordine, che conferma così una tradizione consolidata nel tempo, volta a riconoscere pubblicamente il valore dell’impegno professionale e umano dei propri iscritti.

"Questo momento rappresenta non solo un doveroso tributo alla carriera dei nostri colleghi, ma anche un’occasione per riaffermare i valori etici e deontologici che guidano la professione

medica", sottolinea il presidente Manzi.